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BU ÜLKEDE EVLENENLERİN YARISI SEKS YAPMIYOR

Bu ülkede evlenenlerin yarısı seks yapmıyor

Yapılan araştırmaya göre evli Japonların yarısı seks yapmıyor.

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Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki evlilerin yüzde 47’den fazlasının seks hayatının olmadığı ortaya çıktı. Araştırmaya katılan çiftlerden yüzde 47.2’si bir aydan fazla süredir seks yapmadan yaşadıklarını ve bunun yakın gelecekte değişeceğini de düşünmediklerini belirtti.

Yapılan araştırmaya göre, kadınların yüzde 22’si seksi "zahmetli bir iş" olarak görüyor. Erkeklerin ise yüzde 35.2’si ise seks yapmak için "çok yorgun" olduklarını belirtiyor. 

Sonuçlara göre, çiftler birbirini cinsel partner olarak değil, yalnızca aile üyesi olarak görüyor ve çocuk doğumundan sonra cinsel yaşamlar durma noktasına geliyor.

Yapılan araştırmanın sonucu geçen yılla karşılaştırıldığında, seks olmadan evlilik yaşayan çiftlerin sayısında yüzde 2.6'lık bir artış gözlemleniyor. Yetkililer araştırmadan çıkan sonuçların ülkedeki doğum oranını etkilemesinden endişe duyuyor.

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