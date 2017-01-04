BU YALAN GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Bu yalan gündeme damgasını vurdu

2016'da Facebook'a uydurma haberler damgasını vurdu.

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2016, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayılan uydurma haberlerin, siyasete ve kamuoyu oluşturma sürecine etkisinin tartışıldığı bir yıl oldu.
 
BuzzFeed internet sitesinin yayımladığı analize göre, 2016'da Facebook üzerinde yayılan İngilizce uydurma haberler toplam 21,5 milyon paylaşım, tepki ve yorum alırken, paylaşımların 10,6 milyonunun güncel siyasete dair haberlere yönelik olduğu belirtildi.
 
2016 yılında başkanlık seçimlerine sahne olan Amerikan siyaseti, uydurma haberlerin odağında yer alırken, Facebook'ta en fazla etkileşime konu olan ilk 50 uydurma haberden 23'ünün Amerika siyasetine dair haberler olduğu ifade edildi.
 
"Obama ülke genelinde okullarda bağlılık andının okunmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı" başlıklı uydurma haber, Facebook üzerinde 2 milyon 176 bin 777 etkileşimle 2016'nın en fazla etkileşime konu olan haberi oldu.
 
Söz konusu haberin, "ABCNews.com.co" adresinde, Amerikan ABC News yayın kuruluşunun web sitesi izlenimi yaratacak şekilde yayın yapan uydurma haber sitesinde 110 bin kez izlendiği görülürken, Facebook'ta bunun yaklaşık 20 katı etkileşime girmesi dikkati çekti. Analizde bu durumun sosyal paylaşım sitesinin uydurma haberlerin yayılmasındaki rolünü çarpıcı biçimde ortaya koyduğu vurgusu yapıldı.
 
Yine başkanlık sürecinde çokça tartışılan "Hilary'nin e-posta sızıntılarını inceleyen FBI ajanı ölü bulundu" başlıklı uydurma haberin 567 bin etkileşimle 8. sırada yer aldığı bildirildi.
 
Öte yandan haberlerle etkileşime girenlerin kaçının içeriklerinin doğruluğuna inandığına ilişkin veri bulunmazken, Ipsos araştırma şirketinin bir süre önce BuzzFeed News için yaptığı anket, seçimlere ilişkin yapılan uydurma haberlerin, Amerikalı seçmenleri yüzde 75 oranında inandırdığını ortaya koymuştu. 
 

AA
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