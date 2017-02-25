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BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedneiyle seferlerini iptal etti.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre ise 25 Şubat tarihinde, 08.35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova, 09.30 Bandirma-Yenikapi-Bostanci, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Yalova-Tuzla-Kartal seferleri iptal edildi.

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