''Bugün seçim olsa AK Parti'nin oyu...''

Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan, büyük medeniyetin ve büyük bir anlayışın kendisinin üzerine oynanan bütün oyunlara yüksek sesle artık bizi terbiye edemeyeceksiniz diye ortaya koyduğu büyük bir itirazın adıdır" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı tarafından "15 Temmuz ve 15 Temmuz'un Yansımaları" konulu program düzenlendi. Programa, İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Muhammet Uğur Kaleli, Ömer Ünal, Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Mustafa Baloğlu, Ziya Altunyaldız ve Mehmet Babaoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ile davetliler katıldı.

Konferansta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan, büyük medeniyetin ve büyük bir anlayışın kendisinin üzerine oynanan bütün oyunlara yüksek sesle artık bizi terbiye edemeyeceksiniz diye ortaya koyduğu büyük bir itirazın adıdır" dedi. Bakan Soylu, yüzde 10'nun üzerinde oy alınca şımaranların, afralarından, tafralarından geçilmeyenlerin oyları nasıl aldıklarını bildiklerini söyleyerek, "Musluklardan kan akıtarak oy aldıklarını biliyoruz. İnsanları tehdit ederek oy aldıklarını biliyoruz. Evlere pusulalar göndererek oyları aldıklarını biliyoruz. Hep birlikte o oyları nasıl aldıklarını biliyoruz. Tükürüğümüzle boğarız diyen birisi vardı. Şimdi bu milletin birliğini ne olduğunu onlar anladılar. Bu devletin ne olduğunu nereden geldiğini bin yıldır bu topraklarda nasıl durduğunu. Dediler ki 7 Haziran'dan sonra artık buralarda bizim borumuz öter. Evet buralarda sizin borunuz öter. Öyle diyorlardı. Nusaybin'de özerklik ilan edeceğiz diyorlardı. Muş Varto'da özerklik ilan edeceğiz diyorlardı. Cizre'de özerklik ilan edeceğiz diyorlardı. O gün sözleri ve cesaretleri çok yüksek çıkıyordu. Hadi bakalım Türkiye Cumhuriyeti devleti karar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı Başkanımızın talimatı ile bir adım atılıyor. Hükümetimiz, milletvekillerimiz, bütün milletimiz, hep birlikte irade ortaya koyuyor. Hadi bakalım o günkü cesaretin birazını görelim. Bugün biz özerklik ilan edeceğiz deyin de boyunuzun posunuzun ölçüsünü alalım" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 52"



Yıllardan beri AK Parti'nin siyaseti kutuplaştırdığı iftirası atıldığını belirten Bakan Soylu, "Peki kaçla başladı AK Parti siyasete yüzde 34. Bugün kaç? Son anket elimizde yüzde 52. Son anket, son araştırma. Peki 34'ten 52'ye çıkmak kolay mı? Her 100 TL'nin 70 TL'sini faiz lobisine değil, hastanelerde hizmete, köprülere, yollara, şantiyelere, barajlara. insansız hava aracından Cirit füzesine kadar, Altay tankına kadar. Dünyada 'Benim ülkem Türkiye' diyecek kadar bir hal ortaya koyarsanız oyunuz yüzde 34'ten 52'ye çıkar" dedi.



"Onlar bir taraftan HDP ile PKK'yla uzlaştılar"

Yeni sisteme itiraz etmelerinin ana sebeplerinden bir tanesinin yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerektiği olduğunu belirten Bakan Soylu, "25 ile iktidar olunabiliyor mu ? 50 ile iktidar olabileceksin. 50'nin üzerinde oy alarak iktidar olabileceksin. Ya millete gideceksin bir şey anlatacaksın. Ya da kolunu açacaksın herkese veya ittifak edeceksin. Diyeceksin ki evet biriyle beraber ben ittifak ederim. Biz kimle ittifak ettik? Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile milletvekili arkadaşlarım buradan bu anayasayı meclisten geçirebilmek için bir adım biz attık. Bir adım da onlar attı. Bir adım biz attık. Bir adım da onlar attı ve ortak bir noktada buluştuk. Biraz biz feragat ettik. Biraz onlar feragat etti. Milletimizin önüne biz anayasayı uzlaşarak getirdik hep beraber. Peki biz bir uzlaşma ortaya koyduk, onlar kiminle uzlaştılar. Onlar bir taraftan HDP ile PKK'yla uzlaştılar" diye konuştu.

"Evet çıkarsa Kandil biz biteriz diyor"

Kandil'in evet çıkarsa biz biteriz dediği de vurgulayan Bakan Soylu, "Bu ne demektir, eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi o kardeşlerimize tek tek anlatmanız gerekir siyaset yapabilirsiniz başımızın üzerine. Belediyecilik yapabilirsiniz başımızın üzerinde. Farklı fikirler farklı düşünceler ortaya koyabilirsiniz başımızın üzerine. Ülkenin bir beka meselesi varsa, eğer ülkenin gelecek meselesi varsa, ifade etmeliyim ki eğer burada siz bugün Türkiye terörle yüksek bir mücadele ortaya koyuyor, kararlı bir mücadele ortaya koyuyor, terörü tasfiye noktasına getirdiği bir anlayış içerisinde. Siz terörün değirmenine su taşıyor, ona can suyu vermeye çalışıyorsanız bilmelisiniz ki bu millet bunun hesabını sorar. Bunu CHP'li kardeşlerimize de anlatmamız gerekir net bir şekilde. Sonra bu açık. Öteki ortağı kim, öteki ortağı da belli FETÖ, doğru mu? Bu nasıl genel başkan oldu? Neyle, kasetle genel başkan oldu. Peki kaseti kim yaptı FETÖ yaptı. Türkiye'de aklı eren herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Peki niye korkuyorlar bu sorunun cevabı lazım. Ben İçişleri Bakanıyım biz de bilgileri de var belgeleri de var. Mahkemeye de ilettik gereğini yerine getirecek. Ben söyledim, çağrıda bulundum. Bunu da çok net söylüyorum. Peki ifade etmek isterim ki bugün niçin birlikteler, bugün niçin beraberler söyleyeyim mi? Ya korkuyor ya diyetini ödüyor ya da esirdir. Bunu Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin sorması gerekir" şeklinde konuştu.

Son olarak terör operasyonlarına da değinen Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin kıymetli cumhurbaşkanımızın talimatları, başbakanımızın talimatları bilin ki onları şuanda Gabar, Cudi, Tendürek, Faraşin, Lice kırsalında evlatlarımız, askerlerimiz, jandarmalarımız, polisimiz, korucularımız tek tek kovalıyorlar onlar da sıçan gibi kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.