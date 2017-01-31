BUGÜNE KADAR FETÖ'DEN KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ ?

Bugüne kadar FETÖ'den kaç kişi ihraç edildi ?

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, FETÖ ihraçları ile ilgili son rakamı açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

"FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen, açığa alınan ve görevine iade edilenlerle ilgili güncel rakamları paylaşır mısınız?" sorusuna, "FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem görmüş. Bunun 18 bin 331'i göreve iade edilmiş, 94 bin 867'si ihraç edilmiş, 30 bin 618'i de şu anda açıkta." yanıtını verdi.

Müezzinoğlu, bakanlığında ise FETÖ'den toplam bin 143 kişinin işlem gördüğünü belirterek, bunlardan 973'ünün ihraç edildiğini, 170'inin açıkta olduğunu ve 629'unun ise göreve iade edildiğini söyledi.

AA
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