Bülent Arınç elde kaldı: ''Bunun adı vefasızlık''

Konya'da düzenlenen kitap fuarına eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davet edilmemesi olayının bir benzeri Manisa'da yaşandı. Manisa'daki 3. Kitap Müzayedesinde 20 TL’den satışa çıkarılan TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘Baki kalan’ isimli kitabına alıcı çıkmadı.

Müzayede yönetmeni Mehmet Beşeri, AK Parti'nin kurucularından olan bir dönemin kudretli isimlerinden Arınç'ın kitabına alıcı çıkmamasını vefasızlığa bağladı.

Manisa 3. Kitap Müzayedesinde çoğu Manisalı olan yazarların anı, gezi, biyografi ve otobiyografi kitaplarının yer aldığı 100 eser açık artırma usulü ile Manisa İl Halk Kütüphanesi Çocuk Kitaplığı bölümünde satışa çıkarıldı. Kitaplar, 5 TL'den 100 TL'ye kadar farklı fiyatlarla müzayedeye çıkarken, müzayedeye Manisalılar fazla ilgi göstermedi. Müzayedeye Manisa İl Halk Kütüphanesi de katılarak kütüphanede olmayan eserleri satın aldı.

Manisa'da kitaba olan ilgiyi artırmak için bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kitap müzayedesinin yönetmenliğini yapan Mehmet Beşeri müzayedenin açılışını gong yerine su bardağına vurduğu yemek kaşığıyla yaparken, “17 yıl oldu Manisa'ya geleli. Dediler ki ‘Uykusu derin şehir' hatta bizim Hidayet Karakuş bunun romanını da yazmıştı. Dedim ki ne kadar uyuyan çok olursa olsun bir tane uyuyan adam uyandırmaya yeter. Ben de gideyim şu Manisalıları uyandırayım. Bir geldim ki çok uyanık varmış memlekette. Müzayedemize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müzayedede ilk açık artırmaya çıkan kitap ise Sultan Abdülhamit'in ‘Siyasi hatıratım' adlı eser oldu. Eser 15 TL'ye alıcı buldu. Müzayedede kitaplar tek tek alıcılarını bulurken TBMM eski başkanlarından ve eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç'ın ‘Baki kalan' isimli kitabı 20 TL'den açık artırmaya çıkarıldı. Kitap için kimsenin artırmaya katılmaması üzerine Mehmet Beşeri, “Bu politika var ya öyle bir şey ki adam şimdi vitrinde olsa 300 liraya 400 liraya giderdi bu kitap. Ben de toplumun nasıl vefasız olduğunu, yükselirken ikbal sahibiyken nasıl milletin peşinde koştuğunu ama alta düştüğünde veya alta düşer gibi göründüğünde milletin nasıl sırt döndüğünü iyi anlatabilmek için bu kitabı bilerek koydum” diyerek diğer kitapların açık artırmasına geçti.