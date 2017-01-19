Bülent Ersoy o eşcinsellerin hedefinde

Şarkıcı Bülent Ersoy, magazin programında Isparta'da yaşanan vahşetle ilgili açıklamalarda bulundu. Programa canlı bağlanan Bülent Ersoy Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki gence ateş püskürerek “Onları görsem idam edileceğimi bilsem tokatlarım. O iki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy’a yanıt veren “AK LGBT” yöneticisi Emir Egesoy, “Sevimli bir köpeğe yapılanların onlarca katını yaşayan LGBTİ bireylerinin yaşadıkları, Bülent Ersoy ve diğer ünlü LGBTİ bireyini rahatsız etmiyor ve ağızlarından tek kelime dahi çıkmıyorsa, benim diyecek başka sözüm yoktur” dedi.

“SEN ONLARIN KULAĞINI NASIL KESERSİN?”

Bülent Ersoy, Isparta’da köpeklerin kulaklarını kesenler için “Beni idam edeceklerini bilsem, o şahıslar elime geçince tokatlarım. O köpekler bir can… Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok. Sen onların kulağını nasıl kesersin? Bunlar ilerleyen zamanların teröristleri.. Onların suratlarını bile görmek istemem” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİM”

Şimdiye kadar herhangi bir eylem ya da sosyal sorumluluk kampanyası için sokağa çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, “Çıkan haberleri izleyince yüreğim burkuldu. Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim. Bunun arkasında duracağım ve gerekirse bu konuda Ankara’ya kadar yürüyeceğim ve o iki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim” şeklinde konuştu.

“O SEVİMLİ DOSTUMUZ KADAR DEĞERİ YOK MUYDU?”

Bülent Ersoy’un açıklamalarına karşılık, “AK LGBT” yöneticisi Emir Egesoy, “Bülent hanım keşke bu tepkiyi, her katliamı, her işkenceyi ve yakılarak öldürülen kendi hemcinslerinin katillerine de verebilseydi...” dedi.

“Sırf LGBTİ bireyi olduğu için türlü türlü hakaretlere maruz kalan, öldürülen, yakılan, istenmeyen insan olarak ilan edilen, hastalıklı denilip hor görülen insanların, işkenceye uğrayan o sevimli dostumuz kadar değeri yok muydu?” diye soran Egesoy, şöyle devam etti:

“MUHAFAZAKAR LGBTİ OLUŞUMLARA VERMEDİĞİ DESTEK RAHATSIZ ETMİYOR MU?”

“Zamanında siyasi yasaklı ve sahneye çıkması, hatta şarkı söylemesi dahi yasaklanan Bülent Ersoy'un, bir trans bireyi olarak, dönemin getirdiği zorlukları, yaşadığı travmayı hatırlamıyor mu? Her LGBTİ bireyi, Bülent hanım gibi şanslı değil maalesef. Bir LGBTİ bireyini, oy verdiği parti'nin tabanı dahi hor görülüp aşağılıyorken, cumhurbaşkanı ile yemek yeme şerefine erişen ve kendisinin de o partiyi destekleyen bir LGBTİ bireyi olan Bülent hanımı rahatsız etmiyor mu? Bülent hanımı, muhafazakar kişi olarak biliyoruz. Fakat kendisi gibi AK LGBTİ isimli muhafazakar LGBTİ oluşumlara vermediği destek kendisini rahatsız etmiyor mu?”

“BÜLENT ERSOY’A SORUYORUM”

Partiye oy verdiğini açıklayan trans güzellik yarışması birincisi Çağla Akalın ise, “Sevgili Bülent Ersoy bu açıklamayı yapmaya yapmış. Bugüne kadar Kürk de giydi eyvallah. Hayvan sevgisi var ya da vicdanlı diyelim. Ben buradan Bülent Ersoy’a soruyorum Trans Kadın Hande Kader vahşice katledildikten sonra yine vahşice yakıldı. Bu olay hakkında neden bir açıklama yapmadınız? Hemcinsiniz olmasında boş verin niye sessiz kaldınız?” sorularını yöneltti.

Çağla Akalın, “Tabi ki hayvan katliamlarına ve tecavüzlerini her vicdan sahibi insan gibi karşıyız ama bu olayda şunu görüyorum. Bir Trans kadının köpek kadar değeri yok maalesef” dedi.

ODATV