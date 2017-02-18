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BÜLENT ERSOY O SÖZLERE ÇOK KIZDI

Bülent Ersoy o sözlere çok kızdı

Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a sert göndermede bulundu. Ersoy "Ben başlı başıma bir lokomotifim, vagonlar sadece benim arkamdan gelirler" dedi.

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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ile birlikte televizyonda bir gezi programı sunacağı haberlerini yalanladı. Haberlerde kendisi ve Soyman için "ikili" yazıldığını söyleyen Ersoy, "Özellikle 'ikili' olma konusuna gelince, bu çok daha abesle iştigal! Zira; ben başlı başıma bir lokomotifim, vagonlar sadece benim arkamdan gelirler ve ancak kadrolarımı oluşturabilirler!" diyerek Soyman'a sert göndermede bulundu.

Ersoy'un açıklaması şöyle:

"Okumuş olduğum haberde benimle birlikte Safiye Soyman Hanımefendinin; “ikili” olarak bir gezi programı sunacağımızdan bahsediliyordu.

Şu ana kadar, ne böyle bir televizyon programından, ne birlikte sunuculuk, ne dünyayı gezmek, ne de Safiye Soyman’la “ikili” olmamız gibi bir durumdan şahsen benim haberim yok.

Özellikle “ikili” olma konusuna gelince, bu çok daha abesle iştigal! Zira; ben başlı başıma bir lokomotifim, vagonlar sadece benim arkamdan gelirler ve ancak kadrolarımı oluşturabilirler! Ve vagonlardan “usta” diye bahsetmek de, gerçek “usta”lara ancak hakaret olur! O nedenle, hakkımda yapılan ve yapılacak olan haberler ve yorumlarda, tüm basın müntesibi dostlarımdan biraz daha hassasiyet içeren yaklaşımlar istirham ediyorum."  

 

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