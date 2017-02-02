BÜLENT TURAN’IN İPHONE UYGULAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Bülent Turan’ın iPhone uygulaması dikkat çekiyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkkale Milletvekili Bülent Turan'ın Apple Store'da bir uygulaması olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Turan'ın uygulamasına güncelleme geldi.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkkale Milletvekili Bülent Turan’ın iPhone’lara indirilebilen bir uygulaması olduğu ortaya çıktı. Apple’ın uygulama mağazası App Store’un arama kısmına ‘Bülent Turan’ yazıldığında Kaya Ajans’ın yaptığı uygulama indirilebiliyor.

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Sözcü
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