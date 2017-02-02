Bülent Turan’ın iPhone uygulaması dikkat çekiyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkkale Milletvekili Bülent Turan’ın iPhone’lara indirilebilen bir uygulaması olduğu ortaya çıktı. Apple’ın uygulama mağazası App Store’un arama kısmına ‘Bülent Turan’ yazıldığında Kaya Ajans’ın yaptığı uygulama indirilebiliyor.
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