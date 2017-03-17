  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek

BULGARİSTAN, ANKARA'DAKİ ELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Bulgaristan, Ankara'daki elçisini geri çağırdı

Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya çağırdı. Kararın arkasında Türkiye'nin Bulgaristan'da düzenlenecek seçimlere müdahale ettiği iddiası var...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin “istişare” için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı.

Bulgar bakanlığının kararını, uluslararası haber ajansı AFP duyurdu.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı.

Bulgar hükümetinin ayrıca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdiği ve bunu "Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü" de belirtildi.

534
-
Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !
Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşımMehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS