  • Bulgaristan, Milletvekili Aziz Babuşçu’ya ’giriş yasağı’ koydu
  • Yunanistan adalardaki sivillere silah eğitimine başladı
  • İngiliz Parlamentosu’ndan şok Türkiye raporu
  • Ailesiyle birlikte sokakta kalınca
  • CHP'den sürpriz erken seçim iddiası

BULGARİSTAN, MİLLETVEKİLİ AZİZ BABUŞÇU’YA ’GİRİŞ YASAĞI’ KOYDU

Bulgaristan, Milletvekili Aziz Babuşçu’ya ’giriş yasağı’ koydu

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata’nın da ’istenmeyen yabancılar’ listesine alınarak, Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen hafta Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı Şumnu kentinde gözaltına alarak sınır dışı etti. Tarancı’nın 5 yıl boyunca Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı açıklandı. Aynı gün adı açıklanmayan 2 kişinin daha aynı gerekçelerle ’istenmeyen yabancılar’ listesine alındığını duyuruldu.

Bulgar medyası o kişilerin Ak Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ile elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata olduğunu yazdı. Bulgaristan’ın ’24rodopi’ haber internet sitesi, Aziz Babuşçu’nun fotoğraflarına yer vererek, Lütfi Mestan’ın genel başkanı olduğu DOST partisinin seçim etkinliklerine katıldığını öne sürdü.

Babuşçu ve Ulvi Ata’nın yasak kararı alındığında Türkiye’de olması nedeniyle ’istenmeyen yabancılar listesi’ne alınarak Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan’ın geçici hükümeti, dünde 2 Türk hakkında daha Bulgaristan’a giriş yasağı getirdi. Ancak Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yasak konulanların isimlerini açıklamadı.
 

DHA
720
-
Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''
Yunan basınından şoke eden iddiaYunan basınından şoke eden iddia
Salim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarıSalim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarı
''Çılgın proje'' buraya yapılacak''Çılgın proje'' buraya yapılacak
Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştüBakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
Hamile kadın intihara kalkıştı !Hamile kadın intihara kalkıştı !
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREMÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM
Kürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli olduKürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS