Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de ise 8 kilometreye ulaştı.

Tır şoförü Zafer Mısır, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının ağır çalıştığını söyledi. Bulgar gümrüğünün özellikle gece araç aldığını belirten Mısır, "Gündüzleri pek ağır çalışıyorlar. Sürekli aynı pozisyondayız. Uyumadan yolumuza devam ediyoruz. Biraz uyudun mu arkandaki tırlar seni sollayıp geçiyor. On saat daha geri gidiyorsun" dedi.

Tır şoförü Mehmet Deniz ise tır şoförlerinin yıllardır aynı problemi yaşadığını ifade etti. Dünden bu yana uyumadığını anlatan Deniz, "Yolumuza uykusuz devam ediyoruz. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden bu kapıya çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.