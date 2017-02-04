BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA TIR KUYRUĞU

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de 10, Hamzabeylide 8 kilometre tır kuyruğu oluştu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de ise 8 kilometreye ulaştı.

Tır şoförü Zafer Mısır, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının ağır çalıştığını söyledi. Bulgar gümrüğünün özellikle gece araç aldığını belirten Mısır, "Gündüzleri pek ağır çalışıyorlar. Sürekli aynı pozisyondayız. Uyumadan yolumuza devam ediyoruz. Biraz uyudun mu arkandaki tırlar seni sollayıp geçiyor. On saat daha geri gidiyorsun" dedi.

Tır şoförü Mehmet Deniz ise tır şoförlerinin yıllardır aynı problemi yaşadığını ifade etti. Dünden bu yana uyumadığını anlatan Deniz, "Yolumuza uykusuz devam ediyoruz. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden bu kapıya çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

AA
278
FETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandıFETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandı
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
Başbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepkiBaşbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepki
Yurt genelinde havalar nasıl olacak ?Yurt genelinde havalar nasıl olacak ?
İstanbul'da adliye önünde ''katiplik'' kuyruğuİstanbul'da adliye önünde ''katiplik'' kuyruğu
Konutta 4 müjde birdenKonutta 4 müjde birden
Erdoğan, Antarktika üssü projesine el koyduErdoğan, Antarktika üssü projesine el koydu
TSK'dan DEAŞ'a ''emir'' darbesi !TSK'dan DEAŞ'a ''emir'' darbesi !
Öğretmenin tasarruf önerileri 81 ilin valilğine gönderildiÖğretmenin tasarruf önerileri 81 ilin valilğine gönderildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS