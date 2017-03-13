Bulgaristan'da Türkiye ve Türkler seçim malzemesi oldu

Bulgaristan'da 26 Mart tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimleri öncesinde, Türkiye ve ülkedeki Türkler konusu seçim malzemesi olarak kullanılıyor.

Daha önce aşırı sağ popülist siyasi partiler Türkiye ile ilgili her şeyi seçim propagandası haline getirirken, artık aşırı milliyetçi siyasi oluşumların dışındaki partiler de seçimler öncesinde Türkiye ile ilgili konuları propaganda için kullanmayı tercih ediyor. Nüfusu 7 milyon olan Bulgaristan'da yaklaşık bir milyona yakın Türk yaşıyor. Ancak üye tabanını Türklerin oluşturduğu siyasi partilerin temsilcileri herhangi bir seçim mitinginde üç cümle anadilinde seçmene hitap ettiklerinde "skandal" oluyor.

Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, oy kullanmak için Bulgaristan'daki doğum yerlerine gelmek istediklerinde "seçim turizmi yapılıyor" suçlamaları ile karşılaşıyor ve ucuz propaganda arayan siyasetçiler Kapıkule'ye gidip söz konusu vatandaşları Bulgaristan'a getiren otobüsleri durdurmak için yol kesiyor. Bir anma töreninin genel görüntülerinde, binlerce insanın arasında bulunan Türk Büyükelçisi 5 saniye seçim görüntüsünde göründü diye o klip yasaklanıyor. Türkiye'de herhangi bir siyaset adamı Balkanlar'daki soydaşlarıyla ilgili bir açıklama yaptığında Bulgaristan'da mutlaka birileri o konuşmada Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarını tehdit eden ifadeler buluyor. Her seçimde Türkiye ve Türkler konusunun malzeme yapılmasının birçok nedeni var. Tarihsel önyargılar olduğu gibi, Bulgaristan'daki toplumsal kompleksler de öne çıkıyor ve aynı zamanda ülkedeki mevcut siyasi zemin Türkiye ve Türkler konusu ile şekillendiriliyor.