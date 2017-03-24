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BULGARİSTAN'DAN TÜRK GAZETECİLERE ENGEL

Bulgaristan'dan Türk gazetecilere engel

Bulgaristan, aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere sınıra gelen Türk gazetecilerin ülkeye girişine izin vermedi.

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Bulgaristan'daki aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere izin verilmedi.

Türk seçmenlerin ülkelerinde oy kullanmasını istemedikleri gerekçesiyle yol kapama eylemi gerçekleştiren aşırı milliyetçi grubun Bulgaristan saatiyle 11.00'deki eylemlerini görüntülemek amacıyla sınır kapısına gelen Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından işlemleri için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti.

Burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürü'nün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirdi.

Bunun engellenmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmadı.

Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

AA
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