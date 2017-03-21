Bulgaristan'dan ''Türkiye'' toplantısı

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimi görüşmek üzere ülkenin istihbarat yetkilileri, içişleri bakanı ve başsavcıyı acil toplantıya çağırdı.

Nova TV televizyonu, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev'in, ülkenin istihbarat kurumlarının başkanları, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov ve Başsavcı Sotir Çatsarov'u acil toplantıya çağırdığını bildirdi. Toplantıda, Türkiye'yle ilişkilerdeki gerilimin ele alınacağı belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkiler, Sofya'nın Ankara'yı ülkedeki seçimlere müdahale etmekle suçlaması üzerine bozulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi istişareler için geri çağırmıştı.