Bunalıma giren genç kız intihar etti

Dün gece bunalımda olduğu iddia edilen Tuğçe E. odasında yalnız olduğu sırada iple kendini tavana astı. Bir süre sonra odaya giren yakınları Tuğçe'yi asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ipten indirilen Tuğçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı. Bekar olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.