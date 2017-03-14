Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki rekabet sosyal medya üzerinden yapılan atışmalarla sürüyor. İşte Demet Akalın ve Hande Yener rekabetinde son yaşananlar...

Sözcü'de yer alan habere göre Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki tatlı sert atışmalar kimi zaman dozunu aşıyor.

İkisi de müzik dünyasının önemli isimlerinden olmasına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden birbirleri hakkında yaptıkları şaşırtıcı yorumlarla zaman zaman takipçilerini de karşı karşıya getiren ikiliden yeni bir polemik daha geldi.

'Beni varoşlarla karıştırmayın'

Demet Akalın bir takipçisine verdiği cevap üzerinden Hande Yener hakkında sert ifadeler kullandı. Akalın, hakkında kötü yorumlarda bulunan takipçilerine: “Bunlar ruh hastasının köpekleri, zerre umrum değil. Ama size bulaşmalarına izin vermem. Çirkiniz he, çirkin halimizle koskoca Demet Akalın olduk işte idare etsinler. Bu kadar sevilmemelerinin sebebi ben değilim ne yazık ki… Ona üzülsünler” mesajını verdi.