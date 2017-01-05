Bunu da gördük ! Aracı yok ama ceza yedi

Üzerine tescilli aracı olmadığı halde hızlı geçiş sistemi (HGS)ihlal cezası yazılan emekli polis memuru Mustafa Doğan, “Ben Antalya’da ikamet ediyorum ceza İstanbul’da kesilmiş. Üzerime tescilli araç yok. Buna rağmen T.C numaramın yazılı olduğu ceza makbuzu evime geliyor. Devletin kurumu da ‘Biz hata yaptık’ diyeceğine ‘Sen hata olduğunu kanıtla’ diyor.

Antalya'da ikamet eden emekli polis memuru Mustafa Doğan (58), KarayollarıElektronik ücret Toplam Şefliğinin tebliğ ettiği hızlı geçiş sistemi (HGS) ihlal cezası ile şaşkına döndü.



Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Üzerine tescilli hiçbir araç olmadığını belirten Doğan, cezanın ise İstanbul-Ankara otoyolu Sultanbeyli istasyonunda kesildiğini belirterek, “Kaçak geçişi 34 plakalı bir araç yapmış ancak ceza tebligatı bana yapıldı” dedi.

‘HATA BENİM DEĞİL’

Cezayı iptal etmek için günlerdir uğraş verdiğini anlatan Doğan, “Cezanın miktarı 30 lira. Ancak bu parayı ödersem başka cezalarla karşılaşırım endişesi ile Karayolları ile temasa geçtim. Onlarda bu duruma şaşırdı. Sonra da ceza yazılan aracın üzerime tescilli olmadığını trafik şubeden alacağım yazıyla kendilerine bildirmemi istedi. Fakat trafik böyle bir yazı vermiyor” dedi.

‘GENEL MÜDÜRLÜK ÇÖZÜM BULSUN’

Günlerdir kamu kurumlarında çile çektiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu: “BenAntalya’dayım ceza İstanbul’da kesilmiş. Üzerime tescilli araç yok. Buna rağmen T.C numaramın yazılı olduğu ceza makbuzu evime geliyor. Devletin kurumu da ‘Biz hata yaptık’ diyeceğine ‘Sen hata olduğunu kanıtla’ diyor. Nereye başvuru yaptıysam çözüm bulamadım. Karayolları Genel Müdürlüğümüzden bu konuda destek istiyorum.”