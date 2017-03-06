Bunun adı mucize ! Doktorlar ''Ölüm riski yüzde 90' demişti...

Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre, Prof. Dr. Polat Dursun, kanserli tümör ameliyatlarında uyguladığı klips yöntemini ilk kez Ayşe Kaçmaz'ın doğumunda uygulayarak, hem kanamayı durdurdu, hem de binlerce annenin doğumda ölümünü engelleyecek uygulamaya imza attı.



Ayşe Kaçmaz, hamileliğinin 4'üncü ayında, plasentanın rahim duvarına yapışık olduğunu öğrendi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te birçok hastane ve doktor yüzde 90 oranında ölüm riskini göze almak şartıyla doğumu gerçekleştirebileceklerini söyledi. Büyük çocuğu 19, küçük oğlu henüz 11 yaşında olan Ayşe Kaçmaz bölgedeki başka doktorların tavsiyesiyle Ankara'daki Prof. Dr. Polat Dursun ile bağlantıya geçti.



UÇAKLA GİTMESİ RİSKLİ BULUNDU



Çift için asıl zorlu mücadele bundan sonra başladı. Gece uykuda kanama başlayabilir riskine karşı nöbetleşen uyuyan çiftin Ankara'ya uçakla gitmesi kanama için riskli bulundu. Karayolu ile gelmesi gereken çift, K. Maraş-Ankara arasında bazı noktalarda konaklayarak kanama riskine karşı önlem aldı. 3 gün yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşan Kaçmaz, 2 ay boyunca yatakta adeta kıpırdamadan bebeğin doğum için yeterince büyümesini bekledi. Ayşe Kaçmaz, doğuma girmeden önce vasiyetname yazarak ailesine teslim etti. Kan uzmanları, kardiyoloji, üroloji uzmanlarının olduğu bir heyet ve 30'a yakın yedek ünite kanla 3 saatlik başarılı bir operasyon yapıldı. Ayşe Kaçmaz ve Celal Yiğit ismini verdiği bebek ölümün pençesinden kurtarıldı.

'LİTERATÜRE KAZANDIRACAĞIZ'



Jinekolojik onkolog Prof. Dr. Dursun, "Tümör ameliyatlarında yapılan özel klipslerle ana damarlara geçici süreyle sıkıştırma tekniği uyguladık. Bu sayede hem plesantanın patlama riskini azaltırken hem de buna bağlı işlev bozukluklarını ortadan kaldırdık. Yeni yöntemi en kısa zamanda makale olarak yayınlayarak tıp literatürüne kazandıracağız" dedi.