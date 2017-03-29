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BURAK ÖZÇİVİT İLE FAHRİYE EVCEN AYRILDI

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ayrıldı

Burak Özçivit'in geçen hafta evi terk edip baba ocağına taşındığı iddia edildi.

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Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Fahriye Evcen-Burak Özçivit  çifti ile ilgili önemli bir ayrıntıyı yazdı.
 
"Burak Özçivit evi terk etti" başlığı ile okuyucularına seslenen Cankurt, geçen gün yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.
 
Cankurt yazısında, "ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, aybaşında Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Ancak daha 20 gün önce ilişkilerini resmiyete döken çiftin ayrıldığını öğrendim! Hatta Burak Özçivit, geçen hafta pılıyı pırtıyı toplayıp Fahriye Evcen ile birlikte yaşadıkları İstinye'deki evi terk etmiş ve Acıbadem'deki baba ocağına gitmiş" diye yazdı.

Sabah
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