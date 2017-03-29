Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ayrıldı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ile ilgili önemli bir ayrıntıyı yazdı.



"Burak Özçivit evi terk etti" başlığı ile okuyucularına seslenen Cankurt, geçen gün yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.



Cankurt yazısında, "ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, aybaşında Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Ancak daha 20 gün önce ilişkilerini resmiyete döken çiftin ayrıldığını öğrendim! Hatta Burak Özçivit, geçen hafta pılıyı pırtıyı toplayıp Fahriye Evcen ile birlikte yaşadıkları İstinye'deki evi terk etmiş ve Acıbadem'deki baba ocağına gitmiş" diye yazdı.