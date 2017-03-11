Burcu Biricik'ten sürpriz paylaşım

Oyuncu Burcu Biricik, hesabından çok cesur bir paylaşımda bulundu. Sabah saatlerinde çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşmakla kalmayan Biricik, kendisini ülkemizde de gösterilen Shamless adlı dizisinin başrol karakteri Frank Gallegher’e benzeterek şu notu düştü: “Sabahları Frank Gallegher’e benzediğim doğrudur”
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