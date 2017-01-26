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BURCU ESMERSOY OTELE MAHKUM

Burcu Esmersoy otele mahkum

Burcu Esmersoy, eski dostu Arda Turan'la konuşmadığı için otele mahkum oldu.

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Burcu Esmersoy, eski dostu Arda Turan'la küsünce tatil için gittiği Barcelona'da otele talim etti.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, eski dostu Arda Turan'la küsünce tatil için gittiği Barcelona'da otele talim etti.

Daha önce yıldız futbolcunun lüks evinde konaklayan sunucu, bu kez geceliği bin lira olan bir otelde kaldı.

Futbolcunun eski aşkı Aslıhan Doğan yüzünden Turan'la arkadaşlığını bitiren Esmersoy, ikilinin ayrılmasına rağmen geri adım atmadı.

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 2015'te futbolcunun evinden paylaşım yapan sunucu, önceki gün ise otelde poz verdi.

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