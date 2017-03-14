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BURCU ESMERSOY'DAN SÜRPRİZ İTİRAF

Burcu Esmersoy'dan sürpriz itiraf

Burcu Esmersoy, “Bu yıl nikah masasına oturmak ve anne olmak istiyorum" dedi.

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Burcu Esmersoy, Bloomberg HT’de Doğa Rutkay’ın konuğu oldu. Anne ve babasının çok küçük yaşta boşandığını söyleyen sunucu, bu yıl evlenmek ve anne olmak istediğini belirtti. Esmersoy, “Yıllardır soluksuz çalıştım. Eğer annelik yapacaksam çocuğum bakıcıyla değil benimle bire bir büyüsün istiyorum. Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum” dedi. 

İş hayatının en yoğun dönemlerinde kendine,  “Sabret, çalışmadan dinlenme süreci yaşayabileceğin günler olacak” dediğini anlatan sunucu, “Haziranda ekrana veda ettim. O sürecin sekizinci ayındayım. Ancak aşk hâlâ kapımı çalmadı. Hayatımı akışına bıraktım” şeklinde konuştu. Çok kolay sinirlendiğini ifade eden Esmersoy, “Haksızlık, adaletsizlik ve yalan beni çileden çıkarır. Sahte bir yüzüm yok. İçim kan ağlarken çevreme gülücük saçamıyorum” açıklamasını yaptı.

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