BURHAN KUZU SON ANKETİ AÇIKLADI

Burhan Kuzu son anketi açıkladı

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Burhan Kuzu, anayasa değişiklik teklifine halkın desteğinin yüzde 61 olduğunu ileri sürdü.

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Yeni Akit gazetesine konuşan Anayasa profesörü Kuzu, “Elimizdeki anketlerde durum 55-56 civarındaydı. En son yaptığımız ankette ise yüzde 61 civarında bir destek söz konusu” dedi. Kuzu yeni anayasanın her türlü krizi önleyeceği görüşünü savundu.

CHP tarafından dile getirilen “rejim değişikliği” değerlendirmesine de cevap veren Prof. Kuzu, “Rejim değişikliği falan yok; bu bir hükümet modeli değişikliği. Böyle bir şeyin rejimle zaten ilgisi yok. Tamamı ile anayasayı kötülemek için çamur atmak için uğraşıyorlar. CHP başkanlık sistemi gelirse bir daha seçilemem korkusu yaşıyor. Sanki 60 yıldır iktidar oluyor gibi” diye konuştu.  

İdam tartışmalarına da değinen Prof. Dr. Kuzu, "Darbe suçlarını devamlı suçlar kapsamında ele alan hukukçular var. Deniliyor ki, darbe suçu devam eden suçlar grubuna girer. Yansımaları halen devam ediyor. O nedenle darbe suçu devam eden suç olduğu için uygulanabilir diye yorumlar var" dedi. 

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