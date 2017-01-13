BURNU KIRILAN AK PARTİLİ ŞAHİN İLK KEZ KONUŞTU

Burnu kırılan AK Partili Şahin ilk kez konuştu

Meclis'teki kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, kendisine kimin vurduğunu açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.

Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya MilletvekiliNiyazi Nefi Kara idi" dedi.

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

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