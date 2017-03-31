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BURSA'DA 310 BİN LİRALIK KAPKAÇ !

Bursa'da 310 bin liralık kapkaç !

Bir kadının içinde 310 bin lira bulunan çantası kapkaççılar tarafından çalındı.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir kadının içinde 310 bin lira bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara Karayolu'ndaki bir bankanın şubesine giden Havva K. (30), çalıştığı reklam ajansına ait 310 bin lirayı teslim alıp çantasına koydu.

İş yerine gitmek için yürümeye başlayan Havva K'ye arkadan yaklaşan 3 kişi, içi para dolu çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

Havva K'nin bildirmesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı takibe aldı.

Şüpheliler, kiralık olduğu belirlenen aracı Yıldırım ilçesindeki bir sokakta park edip, ateşe verdikten sonra kaçtı.

Şüphelilerden birisinin buradan bindiği, İstanbul yönüne seyreden taksinin plakasını tespit eden ekipler, il genelinde alarma geçti.

Orhangazi ilçesi girişinde durdurulan taksideki Moldova uyruklu Ramazı J. (39), para dolu çanta ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili 2 şüpheli ise aranıyor.

AA
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