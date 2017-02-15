Bursa'da bulundu, herkesin gözü onda !

Bursa'nın İznik ilçesinde asırlarca kapağı hiç açılmayan lahdin uzman ekip tarafından tahliye edileceği bildirildi. Lahdin içinde sıkışmış gazın bilim dünyası için çok önemli olduğu öne sürüldü.

İznik ilçesinde daha evvel 3 lahit mezarın bulunduğu zeytinlikte geçen ay yeni bir lahit daha ortaya çıkmıştı. Definecilerin kazıp üst kapağını ortaya çıkarttığı tarihi mezar, İznik Müze Müdürlüğüne bağlı arkeolog ve sanat tarihçileri tarafından incelenip tekrar toprakla kapatıldı. Lahde Ankara'dan gelecek olan uzman bir ekip müdahale edecek. Kapağı hiç açılmayan lahdin içinde biriken gazın bilim dünyası için önemli olduğu ileri sürüldü.

24 saat jandarma ve polis kontrolünde olan lahdin içinde asırlardır biriken gazın uzman ekip tarafından özel bir sistemle tahliye edileceği ifade edildi.