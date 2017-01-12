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BURSA'DA FİLM GİBİ OPERASYON

Bursa'da film gibi operasyon

Bursa Karacabey'de akrabasını tabanca ile yaralayan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

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Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde akrabası Şahan İlikçi'yi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden tabanca ile yaralayan Altan Bayloz polis tarafından yakalandıktan sonra yere yatırılarak kelepçelendi.

Karacabey'in Esentepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde dün akşam meydana gelen olayda 25 yaşındaki Altan Bayloz arkadaşları ile birlikte 16 CDT 87 plakalı otomobili ile giderken, iddiaya göre yolda gördüğü akrabası Şahan İliçki'ye tabancası ile 5 el ateş etti. Kız meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayda kurşunlardan biri sırtına isabet eden Şaban İlikçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbarı alan ve kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi ve otomobilde bulunan arkadaşları ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Durumu ağır olan Şahan İlikçi ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da film gibi operasyon

DHA
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