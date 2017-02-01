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BURSA'DA KORKUTAN PATLAMA

Bursa'da korkutan patlama

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaçak doğalgaz patlamaya neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi Kanara Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Suriyeli ailenin evinde kaçak doğalgaz kullanımından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binanın camları ve iç kapıları kırılırken 6 kişilik ailenin 42 yaşındaki babası Muhammed Hut ve anne Kevser Hut ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Evde bulunan Suriyeli ailenin çocukları Hatice, Suphi ve Mahmut olayın şokuyla korku dolu anlar yaşadı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede mühürlü olan doğalgaz vanasının kırılarak kullanıldığı ve binada biriken doğalgazın sıkışarak yüksek sesle patlama meydana getirdiği tespit edildi.

Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da korkutan patlama

İHA
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