Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

ULUDAĞ'DA KAR 2 METREYİ AŞTI

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetre olarak ölçüldü.

AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son yağışların ardından ''Oteller Bölgesi''nde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye çıktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının 13 Ocak Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Özellikle karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Bursa-Uludağ Karayolu'nun 10 ve 18'inci kilometrelerinde jandarma ekipleri yollardaki buzlanma dolayısıyla zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, kar yağışının aralıklarda devam ettiği ve yer yer sisin etkili olduğu Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle gelen çok sayıda günübirlikçi ile yerli ve yabancı turist, karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı.

BURSA'DA EVSİZLERE SICAK YUVA