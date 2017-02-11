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BURSA'DA "PONZİ YÖNTEMİ"YLE DOLANDIRICILIK

Bursa'da "Ponzi Yöntemi"yle Dolandırıcılık

Yüzlerce kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı ve tanınmamak için peruk takarak kılık değiştirdiği iddia edilen kadın şüpheli gözaltına alındı

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Bursa'da "Ponzi yöntemi"yle yüzlerce kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı ve tanınmamak için peruk takarak kılık değiştirdiği iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.M'nin görüştüğü kişileri birlikte iş kurma, yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama vaadiyle dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, İstanbul, İzmir ve Bursa'da uzun süren takip sonucu A.M'yi Mustafakemalpaşa'da kendisine ait olmayan ehliyet ve kimlik, 18 peruk ve bir miktar parayla yakaladı.

A.M'nin dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da arandığı tespit edildi.

- Ponzi yöntemi

Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Bu sistemde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adıyla da biliniyordu.

AA
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