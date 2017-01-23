BURSA'DA ÜNLÜ DOKTORA ŞANTAJ !

Bursa'da ünlü doktora şantaj !

Bursa'da çocuk doktoru olan kişi, hastanede farklı kişilerle birlikte olup görüntüleri gizlice kaydetti. Bilgisayarı bozunca her şey ortaya çıktı.

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Bursa'da çocuk doktoru olarak görev yapan H.T., çalıştığı hastanede farklı kadınlarla birlikte oldu. Özel hastanede görevli doktor T., kadınlarla birlikte olduğu görüntüleri gizlice kaydetti ve bilgisayarında tuttu. Bir süre sonra bilgisayarı arızalan T., tamir için bir firma ile anlaştı. Bilgisayarı tamir esnasında görüntüleri fark eden firma çalışanı, iki arkadaşı ile doktora şantaj yapmaya başladı. Dosya en son Yargıtay’a gitti. Yargıtay, üç sanığa verilen cezayı az buldu.

BİLGİSAYAR BOZULUNCA…

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre davaya konu olaylar zincirinin ilk halkasını, Bursa’nın bilinen çocuk doktorlarından H.T.’nin bilgisayarının arızalanması oluşturdu. Anılan arıza ise 2010 yılında yaşandı. H.T., bilgisayarın tamiri için bir firma ile anlaştı. Bilgisayar firmaya teslim edildi.

Bilgisayarın tamirini firma çalışanı G.M. yaptı. M., tamir esnasında doktorun bilgisayarında bir takım görüntülerin olduğunu fark etti. Görüntülerde, Doktor H.T.’nin, çalıştığı özel hastanede farklı kadınlarla birlikte olduğu anlar yer alıyordu. Bu kayıtların gizli yapıldığı anlaşıldı. M., bu görüntülerin bir kopyasını alarak kişisel hard diskine kaydetti.

ŞİRKETTEN AYRILDI ŞANTAJA BAŞLADI

Doktor T.’nin bilgisayarının arızası giderildi ve kendisine teslim edildi. Bu süreçten 2 yıl sonra, G.M. çalıştığı bilgisayar firmasından ayrıldı. M., doktora ilişkin görüntüleri de yanında tutuyordu. M., Bursa’dan iki arkadaşı G.E. ve Z.S.’ye durumu anlattı.

CD’LER HALİNDE ÇOĞALTTILAR

Üçlü, ellerindeki görüntüleri doktora karşı şantaj olarak kullanmaya başladı. Bu kişiler, kendilerine para verilmesi durumunda görüntüleri iade edeceklerini belirtti. Bu kişilerin, söz konusu görüntüleri CD’ler halinde çoğalttıkları ise soruşturma sürecinde anlaşıldı.

YAKAYI ELE VERDİLER

Konu savcılığa bildirildi. Doktora ait görüntülerle şantaj yapan 15 Haziran 2012’de yakalandı. Üç sanık hakkında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava görüldü. Mahkeme 2013 yılında üç sanık hakkında, ‘verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ceza verdi.

YARGITAY: AZ CEZA VERDİN

Bu karar, hem sanıkların avukatı hem de doktorun avukatı tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini Yargıtay 12. Ceza Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozmanın gerekçesini, sanıklara, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘şantaj’ suçlarından verilmesi gerektiği oluşturdu. Daire ayrıca, verilecek cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğine hükmetti.

‘ÖZEL YAŞAM ALANI’ DEĞERLENDİRMESİ

Daire kararında, doktorun bilgisayarında bulunan görüntüler için ise “Özel yaşam alanı” değerlendirmesi yer aldı. Yargıtay’ın bozma kararına yerel mahkeme uydu.

Hürriyet
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