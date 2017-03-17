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BURSLULUK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bursluluk sınav başvuru tarihleri belli oldu

İlköpretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının tarihi belli oldu.

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları, 20 Mart-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınav başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile liselerin hazırlık ile 9, 10 ve  11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk sınavı başvuruları 20  Mart Pazartesi günü başlayacak.  10 Haziran saat 14.00'te düzenlenecek sınav için başvurular,  öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine 14 Nisan'a kadar  yapılabilecek.  8'inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre  bursluluğa yerleştirme işlemleri gerçekleştirileceği için ayrıca sınava  katılmaları gerekmeyecek. Bu öğrenciler, başvuru şartları ile ilgili belgelerini  müracaat tarihlerinde okul müdürlüklerine teslim edecek.

258 BİN KİŞİYE VERİLECEK

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı e-Kılavuz"unda  yer alan başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrenciler, sınava başvuru yapabilecek.  Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca belgeler incelenecek ve şartları uygun  olan öğrencilerin başvuruları elektronik ortamda onaylanacak.  Sınava katılan öğrencilerin bursluluk hakkını kazanıp kazanamadıkları,  18 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Bu yıl yaklaşık 258 bin başarılı öğrenciye burs verilecek

AA
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