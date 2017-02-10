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BURUN AMELİYATINDA ÖLMÜŞTÜ ! 1.500 TL BAĞIŞ ALMIŞLAR

Burun ameliyatında ölmüştü ! 1.500 TL bağış almışlar

Gaziantep'te burun ameliyatında ölen Kübar Özüberk için babasından 1.500 TL bağış alındığı ortaya çıktı.

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Gaziantep'te burun ameliyatına alındığı hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in babası Ümmet Özüberk'ten bin 500 lira bağış alındığı ortaya çıktı.

Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burnundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, ameliyat sırasında beyin kanaması geçirince yoğun bakıma girdi ve 10 gün sonra 27 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Kızının ölümünde ihmal olduğunu öne süren ve savcılığa doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan Ümmet Özürberk, ameliyat için bağış adı altında bin 500 lira "bıçak" parası alındığını öne sürdü.

'BAŞKA KÜBRA'LAR ÖLMESİN"

Paranın verilmesine zorlandığını aksi halde ameliyatın yapılamayacağını öne süren Özüberk, şunları söyledi:

"Ciğerim yanıyor. Çocuğumu 16 Ocak'ta hastaneye yatırdım, 17'sinde ameliyata girdi, 27 Ocak'ta bana cenazesini verdiler. Allah rızası için sorumlulara cezasını verin, başka Kübra'lar ölmesin, başka canlar yanmasın. Bizden bağış adı altında bin 500 lira para aldılar. Bu parayı vermezsek, uzman doktorun ameliyata girmeyeceğini söylediler. Benim çocuğumun suçu neydi? "20- 25 dakikalık bir burun ameliyatı" dediler. Eşten, dosttan 50- 100 lira şeklinde toparladım verdim bu parayı. Bu parayı "kızım ölsün" diye vermedim. Bize makbuz ile birlikte çocuğumun cenazesini verdiler."

Hastane yetkilileri ise, bıçak parası alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını hastanenin eksikliklerini gideren Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği'ne isteyenlerin bağışta bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Kübra'nın ölümünün ardından başlatılan adli ve idari soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

DHA
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