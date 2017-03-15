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BÜTÇEDE HEDEF TAMAMLANDI !

Bütçede hedef tamamlandı !

Maliye Bakanı bütçe rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Maliye Bakanı bütçe rakamları ile ilgili konuştu. Bakan Ağbal "Bütçe gerçekleşmeleri hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir" ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın şubat ayı ve ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

BÜTÇE İKİ AYDA 4,6 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Bütçe gerçekleşmelerinin hedeflerle uyumlu seyrettiğine işaret eden Ağbal, şubatta bütçenin 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında 16,3 milyar lira faiz dışı fazla elde edildiğini bildiren Ağbal, ocak-şubat döneminde toplam harcamaların 101,1 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 89,4 milyar lira olduğunu ifade etti.
Bütçe gelirlerinin ise ocak-şubat döneminde 105,7 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Ağbal, bu dönemde vergi gelirlerinin 88,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 17,3 milyar lira olduğunu kaydetti.

BÜTÇE POLİTİKAMIZ DEVAM EDECEK

Ağbal, "2017 yılı bütçe hedeflerini gözeterek ekonomideki büyüme trendini destekleyen ve para politikası uyumunu da önceleyen bir maliye politikası çerçevesi içinde bütçe politikamızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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