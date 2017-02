Büyük Birlik Partisi'nden referandum açıklaması

Yanar yaptığı yazılı açıklamada, “Meclisimiz Anayasa değişikliği hususunu halka taşımak üzere bir Referandum kararı almıştır. Anayasa Değişikliği teklifinin Meclise sevk edildiği ilk günlerde Meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığımız önerilerimizi ve çekincelerimizi ihtiva eden raporumuzu tüm siyasi partilerimize göndermiştik.” dedi.

Yanar, “Referandum sürecindeki birinci önceliğimiz; ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde, ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Kimse bu hususta “evet” ya da “hayır” şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden ötekileştirilmemeli, kamplaştırılmamalıdır. Partimizin Referandum sürecinde, içinde bulunduğu ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basına düşen haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar her hangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla, Referandum hususunda bir görüşmemiz olmamıştır.” diyen Yanar, “Türkiye’nin en deneyimli Siyasi Partilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi; elbet teki, tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra Referandum hususunda ki kararını kamuoyu ile paylaşacaktır. Referandum konusunda ya da başka herhangi bir konuda partimiz kurumsal kişiliği adına Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey ya da görevlendireceği bir yetkilimiz dışında yapılan ya da yapılacak olan açıklamaların dikkate alınmaması hususunu değerli kamuoyumuzla paylaşmayı borç biliriz.” vurgusunu yaptı.

“Partimizin 24.Kuruluş Yıldönümü ile taçlandırdığımız Program ve Tüzük Kurultayımızı, partililerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.” diyen Yanar, şu ifadeleri kullandı: “Olumsuz hava koşullarına rağmen Milletimizin makûs talihini değiştirme kararlılığı içerisinde, kar demeden, kış demeden her zamankinden daha fazla heyecan ve şevkle kongremize katılım sağlayan tüm Parti Teşkilatlarımıza, Alperen Ocaklarımıza, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Partimizin, bundan 24 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarınca hazırlanan Programı, o günden bu güne Türkiye’de ve Dünyadaki gelişmeler ve değişmeler ekseninde yeniden ele alınmıştır. Ruhuna sadık kalınmak suretiyle milletimizin ihtiyaç duyacağı her hususu içine alan zenginlikte yeniden yorumlanmış, Türkiye’nin en iddialı “Parti Programı” haline getirilmiştir. Parti Tüzüğümüzde aynı şekilde her türlü eksiklik ve aksaklıktan arındırılmış, daha demokratik bir tüzük haline dönüştürülmüştür.”

Yanar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde YSK tarafından 9 partinin seçimlere katılma yeterliliğinin bulunduğu açıklanmıştır. Bu partilerden biride Büyük Birlik Partisidir.

Onca iktidar görmüş siyasi parti tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuşken, bir kuruş devlet yardımı almadan tamamı helal kazançları ile partimizi ayakta tutan ve bu günlere gelmesini sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Birlik ve beraberliğe, milletçe kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; siyasetteki varlığını milletimizin birliğine ve beraberliğine adamış partimizin Türkiye’nin en iyi teşkilatlanmış partisi olması için tüm dava arkadaşlarımız nezdinde bir seferberlik başlatılması gerektiğine inanıyorum.”