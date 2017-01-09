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BÜYÜK GÜN GELDİ ! AK PARTİ'DEN CHP'YE SERT CEVAP

Büyük gün geldi ! AK Parti'den CHP'ye sert cevap

Anayasa değişlikliği teklifi görüşmeleri bugün başlıyor. Ankara'da tansiyon şimdiden yüksek...

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifi nedeniyle CHP'nin alacağı tavır ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan "Hak edilen tavır neyse bunu CHP'de alacaktır. gelsinler bakalım ne yapacaklar" dedi. Bu arada 14:00'da başlayacak görüşmeler nedeniyle Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis'e çıkan yollar, trafiğe kapatıldı.

CNN Türk'e konuşan Turan, "Sözü olmayan gerginlik yaratır. Hiç bir şekilde onların oyununa gelmeyeceğiz" dedi.

Oylamalar açık mı kapalı mı yapılacak?

Ben oraya imza attım. Evet vereceğimi beyan ettim: vekille ne isterse onu yapacak. Açık oy mu olu gizli oy mu kullanır bua kimse karışamaz. Bunu zamanınde Ecevit yapmış, Yılmaz yapmış.

Hiç kimsenin bizim oyumuz üzerinde ipotek kullanamaz.

"CHP'den de evet oyu bekliyoruz"

Eğer CHP'de kendi vekilleri üzerinde baskı kurmaz ise CHP'den de evet oyu bekliyoruz.

Anayasa değişikliği meselesi Ak Parti meselesi değil, tüm Türkiye'nin meselesi.

MECLİS ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Anayasa değişikliği teklifi nedeniyle Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis'e çıkan yollar, trafiğe kapatılırken, anayasa değişikliğini protesto etmek için TBMM yakınına gelen gruplara polis ekipleri, izin vermedi.

Çevik kuvvet ekipleri, toplanan grupları bulundukları yerlerden uzaklaştırırken, daha önce yapılacağı duyurulan eylemlere polisin izin vermeyeceği öğrenildi. Öte yandan başta CHP Ankara İl Başkanlığı olmak üzere çok sayıda STK, bugün için Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.

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