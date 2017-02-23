BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI ! 152 GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 31 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli operasyonda ise 52 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "örgütün yapılanmasında yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.
BİR OPERASYON DAHA
Uşak merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda da 20 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 ilde örgütün dershane ve özel okul yapılanmasındaki 17'si kadın 52 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin Uşak'a getirilmeye başlandığı öğrenildi.
Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.