Büyük ülkeler savaşa mı hazırlanıyor ?

Dünyanın büyük devletleri deniz kuvvetlerinin gücünü tekrar yenilemek için harekete geçti.

Dünya devleri donanmalarını yenileyerek sulardaki hakimiyet alanını genişletmeyi hedefliyor. En büyük payda ise ABD ve Çin'de. Güney Çin Denizinde süren kıyasıya mücadele, yeni bir savaş korkusu doğuruyor. Rusya ise Karadeniz'de donanmasıyla boy gösteriyor.

Donanmasında yenilenmeye giden ülkeler ise şöyle;



ABD



ABD donanması yapımı sürdürülen 206 donanma aracından var olan 10 uçak gemisine 2'sini yeniliyor. 94 hızlı ve manevra kabiliyeti bulunan Destroyers fırkateyn'in 44 yeni Destroyers, 32 Amfibik ya da popüler adı ile timsah taşıma gemisi olarak adlandırılan savaş gemisine 4 tane daha dahil edilecek. Mevcut 70 denizaltının 21 tanesini yenilenmesiyle donanmaları tamamlanacak.



Çin



Çin donanması ise dünyadaki en büyük paydaya sahip bir diğer dünya devi. Toplamda 192 donanma aracı hedefi bulunan Çin, var olan 3 uçaksavar gemisine 2 tane daha ekliyor. 79 Destroyers fırkateyn'i bulunan Çin donanmasına 26'sı yenilenirken 44 Amfibik gemisinin 7'si yenilendi. 68 denizaltına 9 tane daha eklememesi hedefleniyor. .

İngiltere

İngiltere donanması 36 donanma aracından 2 uçak gemisinin yapımını tamamladı. Yapımı sürdürülen 19 hızlı ve manevra kabiliyeti bulunan Destroyers fırkateyn'in 13'ünü tamamlarken 6 Amfibik gemisi henüz yapım aşamasında. Yapılması beklenen 11 denizaltının 4'ü ise tamamlandı.

Fransa

Fransa donanması ise yapımı sürdürülen 36 donanma aracından 1 uçak gemisi henüz beklemede. 22 Destroyers fırkateyn'in 11'inin yapımı tamamlanırken 3 Amfibik gemisi henüz yapılmayı bekliyor. Yapılması beklenen 10 denizaltının 6'sı tamamlandı.

Rusya

Rus donanmasına gelinince yapımı sürdürülen 118 donanma aracından 1 uçak gemisi yapım aşamasında. 32 Destroyers fırkateyn'in 11'inin yapımı tamamlanırken 19 Amfibik gemisinin 2'si 66 denizlatının 18'inin yapımı tamamlandı.

Hindistan

Hindistan donanmasında yapımı süren 47 donanma aracından 2 uçak gemisinin yapımı tamamlandı. 24 Destroyers fırkateyn'in 8'i, 6 Amfibik gemisinin 4'ü ve 16 denizaltının 14'ü yenileniyor.

Japonya

Japonya donanmasının yapımı süren 41 donanma aracı arasında uçak gemisi bulunmuyor. 49 Destroyers fırkateyn'in 5'i, 3 Amfibik gemisinin 1'i ve 19 denizaltının 5'i yenilenmekte.