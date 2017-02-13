Büyükanne maaşı için başvurular patladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen 6 bin 500 anneanne ve babaanneye maaş için rekor başvuru geldiğini söyledi.

Bir televizyon kanalında dün soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yapılmasını sağlayacak Büyükanne Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadın istihdamda daha güçlü olmasına, çocuklarını ise güvenli bir kucağa bırakmasına yönelik projenin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Müezzinoğlu, "Son 48 saatte 30 bin başvuru gerçekleşti" dedi.

Müezzinoğlu, 53 lira ödeyenlerin Genel Sağlık Sigortası'ndan, gelir testine tabi olmadan yararlanacağını da söyledi.