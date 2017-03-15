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BÜYÜKANNE MAAŞINA HAK KAZANANLAR BELLİ OLDU

Büyükanne maaşına hak kazananlar belli oldu

Büyükanneye maaş projesinde hak kazanan 6.500 kişinin isimleri bugün bakanlığın internet sitesinden açıklandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) başlattığı Büyükanne Projesi'nde 10 il de hak kazanan ailelerden 6 bin 500'ünün isimleri bakanlığın internet sitesinden açıklandı.

ÇSGB Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilmesiyle ilgili 10 ilde ilk belirlenen 6 bin 500 ailenin isimleri bakanlığın "https://buyukanne.csgb.gov.tr" adresinden bugün saat 11.00 itibariyle sorgulanılabilinecek.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Babaanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.

Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.

DHA
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