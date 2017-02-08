Büyükanneye torun maaşı başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu açıkladı. Bakan Müezzinoğlu, uygulamanın 10 ilde 6 bin aile ile başlayacağını söyledi.

Bir süredir hükümetin ve iş dünyasının gündeminde olan ‘büyükanne projesinin’ detayları kısa süre önce belli olmuştu. Proje, İstanbul ve Bursa illerinde, seçilecek 5 bin aileden pilot uygulama olarak başlıyor. Çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükanneler, 65 yaşından büyük olmayacak. Uygulama kapsamında da büyükannelere asgari ücretin yüzde 30’u olan 425 lira ödenecek.

Pilot uygulama için İstanbul ve Bursa illeri seçildi; bunların yanına Kayseri, Denizli gibi 3 şehir daha eklenerek, il sayısının 5 olacak.

ŞUBAT SONUNA KADAR TALEP TOPLANACAK

Bakan Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Şubat sonuna kadar talep alıp, mart ayında projeyi başlatacağız. Çocuğa bakacak büyükannenin emekli olması ya da olmaması, emekli maaşı alması ya da almaması önemli değil. Büyükannenin ekonomik koşulları gündem dışı. Önemli olan, büyükannenin sağlık sorunun olmaması. Bu haktan yararlanacak olan annenin ise asgari ücretin 2 mislinden fazla ücret almıyor olması da gerekiyor. Büyükannelere ödenecek ücret ise asgari ücretin yüzde 30’u olacak. Pilot uygulama sağlıklı olursa, büyükanneye yaş sınırlaması getireceğiz; o da, 65 yaş. Ama kesin değil” demişti.

Pilot uygulamanın yapılacağı illerde yaşayıp şartları taşıyanlar, bu ay başvurularını yapabilecek. Bu başvurular incelenerek 7 bin aile belirlenecek. Mart ayında da uygulama başlayacak. Uygulama kapsamında torun bakan anneanne ya da babaanneler 1 yıl boyunca aylık 425 lira maaş alabilecek. Hem anne çalışma hayatından kopmayacak hem de büyükanne maaşı yoluyla aileye ek bir destek sağlanmış olacak.

BÜYÜKANNE EMEKLİYSE DE MAAŞ ALABİLECEK

Uygulamada büyükannenin gelir durumuna bakılmayacak. Ancak annenin maaşının asgari ücretin 2 katını aşmaması gerekecek. Büyükanneye yaş şartı ve sağlık raporu gibi şartlar getirilmesi de gündemde bulunuyor.