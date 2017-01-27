BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakanlığın 30 Kasım tarihli yazısı üzerine 12 Aralık tarihinde alınan  karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi  Kaan Esener merkezde görevlendirildi.
 
Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney  Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.
 
Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde  görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye  Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.
 

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