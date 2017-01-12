Büyükşehir müzeleri 520 bin kişi tarafından ziyaret edildi

2015 yılında ise 475 bin 831’i yerli, 19 bin 790’ı yabancı olmak üzere toplamda 495 bin 621 kişi ziyaret etmişti.

Sanayi, ticaret, turizm, tarih ve gastronomisiyle dikkat çeken Gaziantep'in müzeleri de yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Kentin tarihi, mutfak kültürü, gelenek ve görenekleri, hamam kültürü, turistik ve mimari değerleri, Gaziantep savunması, abide şahsiyetler, Atatürk’ün Gaziantep’e gelişi gibi şehrin kimliğini oluşturan önemli olayların; etnografik eserler, rölyef, mankenler, görsel sunumlar ve kiokslar ile teşhir edildiği, Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ile Hamam Müzesi’ni 2016 yılı içerisinde toplam 520.505 kişi ziyaret etti.