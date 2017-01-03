Büyükşehir’den 5 yıldızlı sosyal tesis

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda faaliyete geçen EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesisi lüks restoranları aratmıyor. Misafirlerine tabldot ve alakart yemek seçenekleri sunan tesisin ilk konuklarından biri de Başkan Menderes Türel oldu. Türel, öğle yemeğini, personelle birlikte sıraya girip yedi.

EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisinde hizmete açıldı. Lüks restoranları aratmayan kalite ve şıklığa sahip sosyal tesis, yemekhane, alakart restoran ve kafeterya olarak belediye çalışanlarının yeme içme ihtiyacını karşılayacak.

Gıda mühendislerinin denetimindeki sağlıklı besinlerin tüketildiği ve yemeklerin hijyen koşullarda uygun fiyata sunulduğu sosyal tesis, Büyükşehir personeline ve vatandaşa hizmet verecek.

BAŞKAN TÜREL DE SIRAYA GİRDİ

Yeni Hizmet Binası’nın dördüncü katında deneyimli aşçıları ve çalışanlarıyla faaliyete geçen sosyal tesise ilk hizmet gününde personel yoğun ilgi gösterdi. 220 kişiyi aynı anda ağırlayabilen tesis, lezzetli yemekleri, lüks bir restoran kalitesindeki servisiyle büyük beğeni topladı. Tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den de tam not aldı. Sosyal tesisi inceleyen Başkan Türel, önce yetkililerden bilgi aldı daha sonra personelle birlikte sıraya girip öğle yemeği yedi.