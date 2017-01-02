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BÜYÜKŞEHİR’DEN MİDYE OPERASYONU

Büyükşehir’den midye operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi. Sağlıksız olduğu tespit edilen 1 ton 750 kilogram midyeye el konuldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş Mahallesi’nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Müstakil evlerin merdiven altı bölümlerinde istenmeyen görüntülere rastlandı. 

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE MİDYE

Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 1 ton 750 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Ayrıca midye yapımında kullanılan malzemeler ile 6 adet buzdolabı imha edilmek üzere müsadere edildi. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER ARTACAK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, halk sağlığını tehdit eden her konuda operasyonların devam edeceğini belirtti. Kavurkacı, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyararak, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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