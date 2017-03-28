  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor
  • PKK'da büyük çatlak
  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !

BUYURUN BAKALIM! KERKÜK’TE O BAYRAĞA ONAY ÇIKTI

Buyurun bakalım! Kerkük’te o bayrağa onay çıktı

Kerkük İl Meclisi’nde, Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onayladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rûdaw'da yer alan habere göre, Kerkük İl Meclisi, bugün bayrak gündemiyle toplandı. Araplarla Türkmenler Kerkük İl Meclisi toplantısını boykot etti. Toplantıda, Kürdistan bayrağının resmi kurumları asılmasıyla ilgili karar, onaylandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Necmeddin Kerim, "Bu karar ne Araplara ne de Türkmenlere zarar verir. Karar çoğunluğun oyuyla alınmıştır" dedi.

Kararın tarihi olduğuna dikkat çeken Vali Kerim, Kardeşlik Listesi'ne dahil olan Türkmen ve Arapların da destek verdiğini vurguladı.

Toplantıyı takip eden Rûdaw muhabiri, Birayeti Listesi’nin (Kardeşlik/KDP,KYB, Komünist Parti ve bazı Türkmenler) 23 üyesi ile Arap Listesi’nin 1 üyesi toplantıya katıldığını bildirdi.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani de yaptığı açıklamada, Türkmenlerin bu toplantıda bayrak konusunun görüşülmemesini istediğini söyledi.

Rebwar Talabani, Arapların ise gerekçe göstermeden toplantıya katılmadığını açıkladı.

Vali Necmeddin Kerim 16 Mart’ta, kentteki bütün resmi kurumlara Kürdistan bayrağının asılması yönünde karar alarak, onay için İl Meclisi’ne göndermişti.

Araplar ve Türkmenler, karara karşı çıkıyor.

 

393
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Bariyerlere ok gibi saplandıBariyerlere ok gibi saplandı
NASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklamasıNASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS