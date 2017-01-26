BYLOCK KULLANAN 8 POLİS TUTUKLANDI

ByLock kullanan 8 polis tutuklandı

Gaziantep'te ByLock kullanan 8 polis tutuklandı.

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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 16 polisten  8'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  İl Emniyet Müdürlüğündeki polislere yönelik düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 polis,  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 16 polisten  8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı  "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında  polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.

AA
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