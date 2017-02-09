"ByLock" kullanan FETÖ sanıkları hakim karşısında

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında doktor ve komiserlerin de olduğu 8'i tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 9 sanık ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti, haklarındaki suçlamaları hatırlatarak sanıkların savunmalarını aldı.

Sanık komiser H.D, birçok ildeki emniyet müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra Kırşehir'e tayinin ardından meslekten ihraç edilerek gözaltına alındığını söyledi.

"ByLock" programını cep telefonuna indirmediğini ve hiç bir zaman kullanmadığını ileri süren sanığa mahkeme heyeti, soruşturma aşamasındaki ifadesini okuyarak, programı bilmediği birinin yüklemiş olabileceğini söylediğini hatırlattı. Sanık, önceki ifadesinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek, "Hiçbir zaman kullanmadım, yüklemedim, 'tanımadığım kişiler yüklemiş olabilir' demek istemiştim. İfademin tamamını okumadan imza atmıştım. Önceki ifademi kabul etmiyorum." dedi.

Komiser H.K. de 15 yıldır aynı telefon numarasını kullandığını belirterek, ByLock programını ilk defa basından duyduğunu ileri sürdü. Sanığın beyanı üzerine mahkeme heyeti, telefonundaki ByLock kayıtlarıyla ilgili hatırlatmada bulundu.

Sanık doktor T.T. ise bir dönem Kırşehir İl sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade ederek, aile hekimliği yaptığı dönemde meslekten ihraç edilerek gözaltına alındığını söyledi. Evinde ve iş yerindeki aramalarda suç teşkil edecek bir şey bulunmadığını, kuvvetli suç şüphesi iddiasıyla tutuklandığını ifade eden T.T, ByLock programı kullanmadığını ileri sürdü.

Kapatılan Sağlıkçılar Derneğine üyeliği sorulan sanık, o döneme kadar sağlık çalışanlarına yönelik bir derneğin olmadığını, dernek kurulduğunda da sosyal faaliyet amaçlı üye olduğunu söyledi.

Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını dinledi. Sanık avukatlarından Şahin Kaymaz, müvekkilinin sadece "Bylock" suçlamasıyla yargılandığını belirterek, "MİT'in mahkemenize gönderdiği cevabi yazısında, yazının her sayfasının alt ve üst bölümlerinde istihbarat amaçlı olduğu ve delil niteliği taşımadığı yazmaktadır. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini ya da adli kontrol kararıyla tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu. Diğer avukatlar da tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.