'BYLOCK' KULLANDIKLARI TESPİT EDİLEN 44 ASKER TUTUKLANDI

'ByLock' kullandıkları tespit edilen 44 asker tutuklandı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 44 şüpheli daha tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 46 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık 3 şüpheliyi ise serbest bıraktı.

Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinde ifadesi alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 2 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri çerçevesinde yurtdışına çıkış yasağı kondu.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 231'e çıktı. Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 187 asker tutuklanırken, "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kalmıştı. Son kararla birlikte tutuklananların sayısı 231'ye yükseldi.

AA
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